Kurban kesene kurban eti verilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban kesme ve dağıtma hususunda bilgilendirici makaleler yayımlamaktadır. Ancak kurban kesene kurban eti verilmesi hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Ancak İki tarafın da kurban kestiği durumlarda, kişilerin kurban etlerini birbirleriyle değil, kurban kesmemiş kişilerle paylaşması daha doğru olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

"Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.



Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413). "

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