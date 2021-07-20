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Haber Giriş: 20.07.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Kurban eti ne zaman ve nasıl dağıtılır? Diyanet bilgileri

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Kurban eti ne zaman ve nasıl dağıtılır? Diyanet bilgileri

Kurban eti ne zaman dağıtılır sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Kurban kesiminin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı kurban eti paylaşımı ve dağıtımı bilgileri araştırılıyor. Bu bilgileri dikkate alarak etleri ihtiyaç sahibi kişilere dağıtmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını yapıyor. Peki, kurban eti ne zaman ve nasıl dağıtılır? İşte, o bilgiler

Kurban eti nasıl ve ne zaman dağıtılır sorusu pek çok Müslümanın kafasında soru işareti oluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Peygamber Efendimiz (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

KURBAN ETİ NE ZAMAN DAĞITILIR?

Kurban etinin dağıtım tarihi ve zamanı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak kurban etinin kesim işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından dağıtılması genellikle alışılagelmiş bir toplum hareketidir.

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