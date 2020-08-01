Kurban eti dışarıda kaç saatte bozulur ve bozulduğu nasıl anlaşılır?

Kurban eti dışarıda ve sıcakta belirli bir süre kalması halinde bozulabilmektedir. Etin dışarıda bekletilmesi, sağlık açıdan belirli süre dahilinde önem arz ederken belirli sürenin üzerine çıkılması durumunda ise etin bozulmasına neden olabilmektedir. Peki, kurban eti dışarıda kaç saatte bozulur? İşte, merak edilen o konu hakkında bazı bilgiler

KURBAN ETİ DIŞARIDA KAÇ SAATTE BOZULUR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sağdıç, buzdolaplarının yazın, dolabın doluluğuna göre artı 4 ile 10 dereceye değişen sıcaklıklarda çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:



"Bu şartlarda etin uzun süre depolanması mümkün değildir ve bozulacaktır. Bu etlerin parçalandıktan sonra, ilerde kullanacağımız uygun porsiyonlara ayarlandıktan sonra evlerimizde çift kapılı buzdolaplarının üst kısımlarının çoğunda bulunan eksi 18 veya eksi 20 derecede saklanması gerekmektedir. Eğer bu şartlar yoksa buzdolabı şartlarında etler bozulacaktır. Kurban kesildikten sonra, etin kalitesi, dayanıklılığı ve lezzeti için ortalama 24 saat soğuk hava deposu veya buzdolabında sıfır derece civarında bekletilmesi gerekmektedir. Yani insanlar kurban etini tüketmek için 1 gün bekletsinler. Hemen tüketilmesi mümkün ama, lezzet oluşmadığı için daha yavan bir et olmaktadır. Ayrıca kesildikten sonra dinlendirilmeden hemen parçalanmış etlerin, kalitesi, gevrekliği ve dayanma süresi de dinlendirilmiş etlere göre düşük olmaktadır."

ETİN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Saklama koşullarına en çok dikkat edilmesi gereken besinlerin başında et bulunur. Etin bozuk olup olmadığını anlamak için rengine bakılması gerekiyor. Taze olan bir etin rengi açık, kırmızı ve parlaktır. Etin renginin mora dönüşmesi, bozulmayı işaret eder. Et üzerinde siyah ya da yeşil noktalar varsa bu etin tamamen bozulduğunu ve küflendiğini gösterir.