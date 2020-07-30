Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı ne zaman sorusu araştırılan konular arasında bulunuyor. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar heyecanla bayramı bekliyorlar. Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelmektedir. Bu bayramda kurban kesme ibadeti yerine getirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre arefe günü bu yıl 30 Temmuz’a denk geliyor. Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. İşte konu ile ilgili detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet veriyorlar.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.