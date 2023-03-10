Kur'an kursunda çocuğu döverken görüntüleri çıkan görevli tutuklandı

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İstanbul Büyükçekmece'de polise giden D.Ç., Hürriyet Mahallesi Dokuz Eylül Sokak'ta bulunan Tepecik İlim Kültür ve Hizmet Derneği Kur'an kursuna gönderdiği 13 yaşındaki oğlu M.Ç.'nin, 24 Şubat günü hocası tarafından darbedildiği şikayetinde bulundu. D.Ç., oğlunun arkadaşının cep telefonuyla gizlice kaydettiği dayak anlarının görüntülerini polise verdi. Şikâyet ve görüntüler üzerine polis Sedat Ç.'yi gözaltına aldı.



Kendisiyle dalga geçtikleri için çocukları dövdüğünü itiraf eden Sedat Ç., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.