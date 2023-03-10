Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kur'an kursunda çocuğu döverken görüntüleri çıkan görevli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Polis#Tepecik
Kuran kursunda çocuğu döverken görüntüleri çıkan görevli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 22:26

İstanbul Büyükçekmece'de bir derneğe ait olan Kur'an kursunda 13 yaşındaki çocuğu döverken görüntüleri ortaya çıkan Sedat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükçekmece'de polise giden D.Ç., Hürriyet Mahallesi Dokuz Eylül Sokak'ta bulunan Tepecik İlim Kültür ve Hizmet Derneği Kur'an kursuna gönderdiği 13 yaşındaki oğlu M.Ç.'nin, 24 Şubat günü hocası tarafından darbedildiği şikayetinde bulundu. D.Ç., oğlunun arkadaşının cep telefonuyla gizlice kaydettiği dayak anlarının görüntülerini polise verdi. Şikâyet ve görüntüler üzerine polis Sedat Ç.'yi gözaltına aldı.

Kendisiyle dalga geçtikleri için çocukları dövdüğünü itiraf eden Sedat Ç., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Polis#Tepecik

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin
48 bin 500 yıllık zombi virüs canlandı Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil

48 bin 500 yıllık 'zombi virüs' canlandı! Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor? 'Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil'

#Permafrost
Apartmanlara takılan kameralar özel hayatın gizliliği tartışmalarını başlattı... Yasalar bu konuda ne diyor

Apartmanlara takılan kameralar 'özel hayatın gizliliği' tartışmalarını başlattı... Yasalar bu konuda ne diyor?

#Kamera