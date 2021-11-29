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Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Kasım detayı

#Kuraklık Desteği#Kuraklık Desteği Ne Zaman Yatacak#Kuraklık Desteği Tarihi
Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yapılacak Kasım detayı

Kuraklık desteği, Kasım ayı sona ererken çiftçilerin beklenti içerisinde olduğu destek kalemleri arasında yer alıyor. Çifçilere destek niteliğinde verilecek olan kuraklık desteği, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan ürünleri de kapsayacak. Peki, verim kaybı yaşayan vatandaşlar için kuraklık desteği ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Kuraklık desteği ne zaman yatacak sorusu ile gündemde yer alıyor. Kuraklık desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek. Kuraklık desteği, verim kaybına göre dekar başına 30 liradan 100 liraya kadar çıkabilecek. TARSİM tarafından gerçekleştirilecek olan denetimin ardından kuraklık desteği hak edenlerin hesaplarına ödemeler gerçekleşecek. Peki, Kuraklık desteği ne zaman yatacak?

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar,  yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.

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Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği, illerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılması dolayısıyla Kasım ayı itibariyle netlik kazanacak.

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