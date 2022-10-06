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Kundaklanan barakadaki 90 güvercin yanarak öldü

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#Adana#Güvencin#Kundaklama
Kundaklanan barakadaki 90 güvercin yanarak öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 02:44

Adana'nın Kozan ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kundakladığı barakadaki 90 güvercin yanarak öldü. Yangın sırasında barakada uyuyan Halis Gedik ise alevleri fark edip, kendisini dışarıya atarak yanmaktan son arda kurtuldu.

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Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi Estergon Sokak'ta meydana geldi. Halis Gedik, gece uyumak için arkadaşı Mustafa Özev'a ait, içinde 90 güvercinin bulunduğu barakaya gitti. Barakada uyuyan Gedik, barakayı saran dumanla uyanıp, yangını fark edince kendini dışarı attı. Alevlerin arasından yara almadan kedisini kurtaran Gedik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede barakanın kundaklandığı, içindeki 90 güvercinin de yanarak öldüğü belirledi.

​'BUNU BİR MÜSLÜMAN YAPMAZ'

Olayın ardından barakasını görmeye gelen Mustafa Özev, "Bunu bir Müslüman yapmaz. Bu sabilerden ne istedin, 90 tane hayvandan ne istedin. Bana yap ne yapacaksan. Varsa garezin bana yap. İçeride uyuyan arkadaşın üzerine kapıyı kapatmışlar" dedi.

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Duman kokusuna uyandığını aktaran Halis Gedik ise "İçeride uyuduğum esnada alev almış burası. Dumanın kokusuna uyandım, çıktım dışarı. Hayvanlar cayır cayır yanıyordu" diye konuştu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Adana#Güvencin#Kundaklama

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