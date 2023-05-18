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‘Kumpas’ta üç tutuklama

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Tutuklama
‘Kumpas’ta üç tutuklama
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:00

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve belgeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatarak 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve belgeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatarak 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. FETÖ yöneticiliği suçlaması bulunan Cevheri Güven ve örgüt üyeliği suçlaması bulunan ‘Ankara Kuşu’ isimli hesabın kullanıcısı olduğu iddia edilen Oktay Yaşar’ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını beyan eden Mehmet Galoğlu, İzmir’de esnaf olan Salim Faruk Kızılırmak ve işinsanı Ozan Özgür Doğru, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, sahte özel belgeyi bilerek kullanma” suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin söz konusu paylaşımı “Cumhurbaşkanı adayının seçim sürecinin ayrılmasını sağlamak maksadı ile yapıldığı” iddia edildi.

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Tutuklanan Galoğlu “İnce’ye ait olduğu iddia edilen pornografik videogalerimde mevcuttu.WhatsApp üzerinden fotoğrafımı göndermek istedim. Elim çarpmış, göndermişim”derken Kızılırmak da “Görünce paylaşmak istedim” dedi. 

‘Kumpas’ta üç tutuklama

‘ANKARA KUŞU’ GÖZALTINDA

- İnce soruşturması kapsamında firari olan ‘Ankara Kuşu’ isimli Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar yakalanarak gözaltına alındı.

‘İNCE’NİN FOTOĞRAFI YERLEŞTİRİLDİ’

Emniyet sorgu tutanağında, Ali Yeşildağ isimli Twitter kullanıcısının, pornografik içerikli görüntüler üzerinden montaj yapmak suretiyle İnce’nin resmini yerleştirdiği ve bu haliyle paylaştığı, ayrıca İnce adına para transferi olduğuna dair düzenlenmiş sahte banka dekontunun da sosyal medyada paylaştığı belirtildi.

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Tutuklama

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