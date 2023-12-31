Kumar oynarken yakalandılar... Ceza yağdı

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde C.Y.'ye ait kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kıraathanede yapılan denetimde 11 kişi kumar oynarken yakalandı. Aramada kumardan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 120 lira nakit para, 2 deste iskambil kağıdı ile yurda sokulması ve imalatı yasak olan kollu kumar makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 11 kişiye toplam 44 bin 605 lira ceza uygulandı. Kişi başı 50 lira karşılığı kumar oynattığı belirlenen C.Y. hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.