Kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 53 bin lira ceza

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriye Mahallesi’ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Savcılık izniyle baskın yapan polis ekipleri, 17 kişiyi kumar oynarken yakaladı. İş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, sahibi Yüksek S. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Kumar oynarken yakalanan 17 kişiye ise 'koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları' için 3 bin 150’şer liradan toplam 53 bin 550 lira para cezası kesildi.

17 kişiden Ersin D.’nin 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.