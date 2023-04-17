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Kumar operasyonunda 171 kişiye 693 bin 405 TL ceza

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#İzmir#Bornova#Kumar
Kumar operasyonunda 171 kişiye 693 bin 405 TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 11:11

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarmanın 4 ayrı adrese düzenlediği baskında kumar oynarken yakalanan 171 kişiye toplam 693 bin 405 TL para cezası kesildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Egemenlik, Gökdere ve Yaka mahallelerindeki 4 ayrı adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma, 15 Nisan'da adreslere baskın yaptı. Baskınlarda 171 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere toplam 693 bin 405 TL idari para cezası kesildi, işletmeler mühürlendi. Kumar oynatan A.Ç., Ö.T. ve A.K. ise 'kumar oynatmak için yer temin etmek' ve 'mühür bozma' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kumar operasyonunda 171 kişiye 693 bin 405 TL ceza

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#İzmir#Bornova#Kumar

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