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'Kuma getirme' cinayetinin sanığı iş insanı: Beni cop ve muştayla dövdüler

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#Kayseri#Muhammed Ufuk Aktaş#Ahmet Özkan
Kuma getirme cinayetinin sanığı iş insanı: Beni cop ve muştayla dövdüler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 11:33

Kayseri'de evine gelip, eşinin üzerine kuma getirdiği iddiasıyla kendisini darbeden akrabası Muhammed Ufuk Aktaş'ın (30) yanındaki arkadaşı Ahmet Özkan'ı (35) öldürdüğü suçlamasıyla tutuksuz yargılanan iş insanı Musa Aktaş (52), mahkemedeki savunmasında, "Beni cop ve muştayla dövdüler. Öldürmek istediler. Fırsatını bulup, yatak odasına kaçtım ve buradaki silahımla can havliyle ateş ettim" dedi.

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Olay, geçen yıl 8 Şubat'ta Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'nde meydana geldi. Bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Ufuk Aktaş, halasının kızı ile evli olan ve İngiltere'de yaşayan iş insanı Musa Aktaş'ın ilçeye geldiğini öğrendi. Muhammed Ufuk Aktaş, arkadaşı Ahmet Özkan ile İngiltere'de 2'nci evliliğini yaptığını iddia ettiği Musa Aktaş'ın evine gitti. Aktaş ve Özkan, iş insanı Aktaş'ı cop ve muşta ile darbetti. Musa Aktaş, yatak odasına gidip tabancayı alarak Ahmet Özkan'a ateş etti. Özkan olay yerinde hayatını kaybetti, Muhammed Ufuk Aktaş ise kaçtı. Muhammed Ufuk Aktaş'ın arkasından da ateş ettiği iddia edilen iş insanı Musa Aktaş, hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınıp, tutuklandı. Otomobili ile kaçan Muhammed Ufuk Aktaş ise Kayseri girişindeki uygulama noktasında polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

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TAHLİYE EDİLDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Musa Aktaş hakkında 'kasten öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Sanık Musa Aktaş'ı darbeden akrabası Muhammed Ufuk Aktaş hakkında da 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ise olay yerinde yaptığı keşif sonrası; Musa Aktaş, mevcut delil durumu nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Kuma getirme cinayetinin sanığı iş insanı: Beni cop ve muştayla dövdüler

DAVADA 3'ÜNCÜ DURUŞMA

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına Musa Aktaş, Muhammed Ufuk Aktaş ile taraf avukatları katıldı. Londra'dan tatil ve yatırım için memleketine geldiğini söyleyen Musa Aktaş, "Beni cop ve muştayla dövdüler. Öldürmek istediler. Fırsatını bulup, yatak odasına kaçtım ve buradaki silahımla can havliyle ateş ettim" dedi. Muhammed Ufuk Aktaş ise "Asla Musa Aktaş'ı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ablamı aldattığı için korkutmak istedim. Böyle olsun istemezdim" diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

 

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#Kayseri#Muhammed Ufuk Aktaş#Ahmet Özkan

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