'Kuma' cinayetinde rezil savunma

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Konya’da geçen yıl 19 Mart gecesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Ali Erensoy (51), birlikte yaşadığı sevgilisi Ayşenur Bedel’i (26) müstakil evin bahçe kapısında yaralı bulduğunu belirtip yardım istedi. Tabancayla boynundan vurulduğu belirlenen Bedel, hayatını kaybetti. Polis, şüpheli olarak Ali Erensoy ile aynı evde kalan birlikte yaşadığı, aynı zamanda akrabası Elif Erensoy’u gözaltına aldı. 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

KAMERANIN FİŞİ ÇEKİLMİŞ



Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan 2 sanık hakkında, Cumhuriyet savcısı, 16 Şubat’ta görülen davanın duruşmasında ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcılığın, mahkemeye sunduğu mütalaada, bilirkişi tarafından yapılan incelemede evdeki güvenlik kamerasının bozuk olmadığının ve fişinin çekildiğinin tespit edildiği belirtildi. Suçun Ali Erensoy tarafından işlendiğinin sabit olduğu anlatıldı. Mütalaada, Elif Erensoy’un da Ayşenur Bedel ile arasında kıskançlık nedeniyle husumet bulunduğu için olaya yardım ettiği belirtildi.

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Yeni yapılan duruşmada ise sanıklardan Elif Erensoy, tahliyesini talep etti. Erensoy, “1 yıldır suçsuz yere yatıyorum. 4 yaşında kızım var” dedi.

‘KAÇAMAK YAPMAK İÇİN...’

Ali Erensoy, savunmasında olay günü güvenlik kamerasının neden çalışmadığına ilişkin olarak, “Güvenlik kamera kayıtlarına bakılırsa, bazen kaçamak yapmak için güvenlik kameralarının fişlerini çekerdim. Bunu bazen oto yıkama firmamda, otomobil çizildiğinde de yapardım. Yani elimde imkân varken, güvenlik kamera görüntülerinin tamamını silerdim. Ayşenur’un tüm zamanlarında, ailesi yanında yokken ben onun yanında oldum. Paraysa para verdim. Ayşenur’un son terk edişi de uyuşturucu bağımlılığı yüzünden oldu. Ben Ayşenur’u eğlence hayatından tanırım. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu bu hayattan çektiğimde intihar etmeye çalıştı. Elif’in üzerine kuma olarak gelmeyi reddettiği için intihar etti. Ben onun iyi ve kötü gününde hep yanındaydım. Onu neden öldürmek isteyeyim” dedi.

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Mahkeme heyeti, kararını vermek için duruşmayı erteledi.