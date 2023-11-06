Kültür Yolu Festivalleri’nde Efes bayrağı Antalya’ya devretti

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez 2021 yılında İstanbul Beyoğlu’nda başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Türkiye’nin dört bir yanında sanatseverlerle aralıksız buluşmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivaller ile Türkiye’nin değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla pekiştirmeyi amaçlarken şehirlerin marka değerine de katkı sağlıyor. Türkiye’nin şehirlerini merkeze alan festivallerde; sanat, zanaat, gastronomi, sohbet, gösteri, eğlence gibi etkinlikler, şehrin nefes aldığı mekânlarda her yaştan sanatseverle buluşuyor.

11 İLDE YAPILDI

2022’de İstanbul ile birlikte Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya ile devam eden festivaller bu sene 11 ilde düzenleniyor. Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere kadar binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan festivaller, son olarak İzmir’de gerçekleştirildi.

9 GÜN SÜRDÜ

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9 gün süren Efes Kültür Yolu Festivali’nin merkezinde yer alan İzmir Kültür Sanat Fabrikası, festival boyunca çok özel etkinliklere, açık hava konserlerine, söyleşilere ve sergilere ev sahipliği yaptı. Efes Kültür Yolu Festivali sona ererken İzmir festival bayrağını Antalya’ya devretti. İlk kez Antalya’da düzenlenen festival, 12 Kasım’a kadar kültürü ve sanatı odağına alarak ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak.

BÜYÜK İZMİR SOFRASI

Efes Kültür Yolu Festivali’nin en prestijli sergilerinden biri Uzak Yakın Vol 1 İzmir oldu. Çağdaş sanatlar alanında eserler üreten yaklaşık 100 sanatçının yapıtlarından oluşan bir seçkiyi İzmirlilerin beğenisine sunan sergi, 28 Kasım’a kadar İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültür Park Sanat Galerisi ile aynı müzenin Tarih ve Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak. İzmir’in zengin mutfak kültürü de festivalde yerini aldı. Kültürpark’taki İzmir Gastronomi Alanı’nda “29 Ekim’in İzinde Büyük İzmir Kültür Sofrası” kuruldu. Bu alanda ayrıca, “Latife Hanım’ın Mutfağı’ndan Gazi Mustafa Kemal’in Damağına İzmir Sofrası”, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevdiği Yemekler”, “Bir Ağız Tadı Hikâyesi; Şambali” ve “Sefarad Lezzetlerinin İzmir’e Armağanı; Boyoz” etkinlikleri düzenlendi. Gündoğdu Meydanı da çocuklar için hazırlanan atölye, yarışma ve tiyatro oyunlarıyla renklendi.

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KARAKOLDAN ÇOCUKLARA KÜTÜPHANEYE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasıyken yenilenerek Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ne dönüştürülen merkezin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı nedeniyle 100 kütüphane açılışı hedeflediklerini ve 80'ini açtıklarını belirten Bakan Ersoy, “Yıl sonu itibarıyla 100'ü geçeceğiz” dedi.