Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘Ekstra’dan pay istedi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 13 Mart 2023 tarihinde, bakanlık bünyesinde olan sanatçıların, Bakanlığın faaliyetleri dışında olan “ekstra” olarak nitelendirilen işlerde elde ettikleri kazançlarda, döner sermaye için belli oranlarda pay ödenmesine ilişkin bir karar aldı.

SANATÇILAR DAVA AÇTI

Sanatçıların üye olduğu Kültür ve Emekçiler Sendikası, söz konusu işlemin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Dava dilekçesinde, söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu savunularak, “Bu işlemin mağduru durumundaki sanatçılar, yaptıkları bu faaliyetler sebebiyle halihazırda kazandıkları ücretin gelir vergisini Maliye Bakanlığı’na ödemektedirler. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün gelir vergisi ödenen bu ücretten yeniden sanatçılara borç çıkarması, ikinci bir vergilendirme durumu yaratmaktadır” denildi.

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DİZİDE ROL ALANA YOK

Benzer uygulamanın dizilerde oynayan tiyatro ve opera sanatçıları için uygulanmadığı anlatılan dava dilekçesinde özetle şöyle denildi: “Gerek Devlet Tiyatroları bünyesindeki gerekse Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sanatçıların kurum dışında (ulusal kanallarda yayınlanan dizilerde, özel tiyatrolarda, çeşitli açılışlarda) çok daha yüksek ücret almalarına karşın aynı bakanlığın bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü dışında bu sanatçılardan herhangi bir ad altında ücret kesintisi yoluna gidilmediği görülecektir. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün mevzuata ve Anayasa’ya aykırı olarak yapmış oldukları işlemi, bir yönetim kurulu toplantısı kararına bağlayarak adeta kelle başı haraç keser gibi, sanatçıların kurum dışı faaliyetlerinden yapılan bu kesintiler açıkça hukuka, usule ve hakkaniyete aykırılık arz etmektedir.”

ORKESTRADAN 45 BİN TL

İlgili birimlere gönderilen yazıda, bakanlığın faaliyetleri dışında olan, bilet satışı yapılan sanat etkinliklerinde yer alması talep edilen, müdürlüğe bağlı orkestralar için 45 bin TL, korolar için 25 bin TL, topluluklar için 25 bin TL, sanat yönetmeni ve yardımcısı için 20 bin TL, şef ve yardımcısı için 20 bin TL, ses sanatçısı için 15 bin TL, solist saz sanatçısı için 10 bin TL, saz sanatçısı için 2 bin 500 TL, sahne sanatçısı için 3 bin TL istendi.