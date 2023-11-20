Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Kültür sanat değerlerimizin Macaristan'da en çarpıcı şekilde tanıtılmasını istiyoruz

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Bakan Ersoy, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ile bakanlıkta Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Ersoy, Türkiye- Macaristan ilişkilerinin Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk döneminden itibaren yoğun ve dostane şekilde ilerlediğini söyledi. Siyasi ve diplomatik ilişkilerin bugün de aynı dostane hava içerisinde devam ettiğini kaydeden Ersoy, "Ülkelerimiz arasında var olan güçlü ilişkilerimize kültürel alanda da ivme kazandırmak amacıyla, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile 11 Kasım 2021 tarihinde Türkiye- Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı'nda imzalamış olduğumuz niyet bildirgesi ile 2024 yılının ülkemiz ile Macaristan arasında 'Yüzyıllık Dostluk ve İş Birliği' temasıyla kültür yılı olarak kutlanmasına karar vermiştik. İnanıyorum ki Macaristan ile gerçekleştireceğimiz kültür yılı sayesinde, ikili ilişkilerimizde sürdürdüğümüz dinamizm ve ülkelerimiz arasındaki kültürler arası paylaşım ve iletişim artarak devam edecektir" dedi.

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Türkiye-Macaristan Kültür Yılı logosunun, eylül ayında Ankara'da gerçekleştirilen Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'nda belirlendiğini aktaran Ersoy, Macar grafik sanatçısı Tamas Kosa'nın hazırladığı logonun seçildiğini söyledi. Ersoy, kültür yılının açılış programının 18 Aralık 1923 tarihinde imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde Budapeşte'de, kapanış programının ise Türkiye'de yapılacağını belirtti.

'8 ŞEHİRDE 800'Ü AŞKIN KÜLTÜR SANAT İNSANIMIZ KATILACAK'

İlişkilerin 100'üncü yılında 100 etkinlik gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Ersoy, "Macaristan'ın 8 şehrinde, 30'dan fazla mekanda, 800'ü aşkın kültür sanat insanımızın, kültür ve sanat değerlerimizi prestijli etkinliklerle, en etkili ve en çarpıcı şekilde tanıtmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca klasik Türk müziği ile geleneksel kültürümüzü yansıtan geniş repertuvarlı konser ve sahne performansları, Türk opera repertuarının seçkin bir örneği olan 4'üncü Murat Operası, geleneksel el sanatları sergileri ve atölye çalışmaları, çağdaş sanat sergileri, Türk yazarların imza etkinlikleri ve söyleşi günleri, 2 ülkenin dil, tarih, kültürel miras ve edebiyat alanlarındaki ilişkilerini ele alan bilimsel yayın ve makalelerin paylaşıldığı çalıştay, sempozyum ve panel etkinlikleri, Türkoloji çalışmaları, edebi eser çeviri atölyeleri, çocuk ve gençlere yönelik edebiyat etkinlikleri ve Türk filmi gösterimleri ile sinema festivaline katılım gibi etkinlikler gerçekleştirilmesini planlamaktayız" diye konuştu.

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'MACARİSTAN'I TÜRKİYE'YE TANITMAK İSTİYORUZ'

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ise Macar kültürünün Türkiye'de güçlü bir şekilde bulunduğunu belirterek, "Macaristan, Türkiye için Türkiye de Macaristan için bir köprüdür. Üniversitelerimiz arasındaki ilişkiyi de ciddi bir şekilde destekleyeceğiz. Hazırlıklarımız sırasında ortak bir logo da yapıldı. Gerçekten iyi düşünülmüş logo tasarımlarını hep birlikte gördük ve aralarından birini seçtik. Genel olarak amacımız, Macaristan'ı Türkiye'ye tanıtmak. Mesela 20 Ağustos, bizim en önemli milli günümüz ve Macaristan'ın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bunları Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Ayrıca Türkiye'deki birçok kültür festivaline katılacağımızı planladık" dedi.