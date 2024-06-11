Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hatay'a 2025'te festival geliyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın gerçekleştiği Hatay'da çok sayıda tarihi yapı da hasar aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e yenilenen tarihi yapılarla ilgili son durumu ve Hatay'da düzenlenecek festivalin ne zaman yapılacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

HATAY'DA KAÇ TARİHİ YAPI YIKILDI VEYA HASAR GÖRDÜ?

Kamu kurumlarına ait olan, Vakıflar Genel Müdürlüğü de dahil olmak üzere şu anda bizim restorasyonuna başlattığımız 293 proje var Hatay genelinde. Ayrıca özel şahıslara ait yapılar var. Şu anda 368 başvuruyu değerlendirme aşamasına aldık. Bunların hepsine özel bir çalışma başlattık, hibe destek programı başlattık. Onları da ayağa kaldırabilmek için.

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Hem proje desteği veriyoruz hem uygulama desteği veriyoruz. Hızlı sonuçlanması için de proje destek 5 katına, uygulama destek bedellerini de 10 katına çıkardık.

Projelerde de bazı özel mimarlarda çok yığılma var. Biz bakanlık olarak isteyen 'projesini bize de yaptırabilir.' dedik. Aynı şartlarla biz de yapabiliriz dedik. Şu anda özel şahıslarla ilgili 368 proje devam ediyor.

UZUN ÇARŞI YER DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Uzun Çarşı tekrar aynı yerine yapılıyor. 8 etaplı bir çalışma yapılıyor. Önce buranın tarihi çalışıyoruz biz. Sosyolojisini çalışıyoruz. Doğal yapısına çalışıyoruz. Mimari dokusuna çalışıyoruz. Yine arkeolojik çalışma yapılıyor. Bunun altındaki katmanlarda bir de arkeolojik şehirler var. Bütün bunların süzgecinden geçilerek bir koruma yapılıyor.

Kentsel hafıza da bu çalışmanın içinde. Uzun Çarşı orada kentsel hafızanın bir parçası. Biz zaten değiştirmeyiz.

Bir şehri tekrar ihya ediyorsanız kentsel hafızasına uygun bir şekilde ihya etmeniz lazım.

"HATAY'A FESTİVAL GELİYOR"

Deprem bölgelerinin olduğu noktalardaki şehirlerimizde bunu hedefliyoruz, hedef olarak koyuyoruz zaten. Normalleşmenin en iyi göstergesi aslında. Biz de buraya bir an önce Kültür Yolu Festivalleri'mizi getirmek istiyoruz. O yüzden biz buraya 2025 için, aramızda da konuştuk, 10 Kasım Antalya'da son buluyordu. Mevsim itibarıyla daha ileri bir tarihte olabileceği için Kasım ayına 2025 için hedefimize koyduk.

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Şimdi biz hızlı bir şekilde bu hedef rotalarımızı bitirmeye çalışıyoruz. Bizim ekiplerimiz için de bir hedef oldu. Çünkü biz 2025 Kasım'da burada yapmak istiyorsak, Kültür Yolu Festivali'ni buraya getirmek istiyorsak bu rotaların hepsini ayağa kaldırmamız gerekiyor.

Hızlı bir şekilde hedeflediğimiz planları yerine getireceğiz, ayağa kaldıracağız. Baktık plana uygun gidiyoruz. 2025 Kültür Yolu Festivali'ni buraya getirmiş oluruz."