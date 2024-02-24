Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2024, 17 milyondan fazla ziyaretçiyle rekor kıracağımız yıl olacak

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen ’Turizm Sektör Temsilcileri Toplantısı’na katıldı. Toplantıda turizm yatırımcılarıyla Ak Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Menderes Türel, siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

’REKOR KIRACAĞIMIZ YIL OLACAK’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılının turizmde rekor yılı olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, "2024, 17 milyondan fazla ziyaretçiyle tekrar yeni rekor kıracağımız yıl olacak. İlk verileri biz görebiliyoruz, ocak verileri açıklandı. Şubat verileri de iyi gidiyor. İnşallah hedefimizin daha üstünde bir sayıyla 2024’ü de gerçekleştireceğiz, kapatacağız gibi gözüküyor" dedi.’12 AY TURİZM’Side’nin Türkiye’de turizmin ilk başladığı bölge olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, şunları söyledi:

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"Side’yi yeni bir projeyle taçlandırmaya karar verdik. Yeni bir destinasyon markalaşması gerçekleştirmek istedik. Öncelikli amacımız yoğun turist almak değil. Sezonu 12 aya yaymak. Eğer siz nitelikli turist istiyorsanız, nitelikli personele ihtiyacınız oluyor, nitelikli personel için de mümkünse 12 ay turizm gerçekleştirmek gerekiyor. O açıdan Side’nin en önemli hazinesi arkeolojik değerleri ve doğası."

ARKEOLOJİK KENTLERDE AYDINLATMAYLA GECE GEZMESİ

Arkeolojik bölgelerin ışıklandırılması için proje hazırladıklarını anlatan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Yaz ayları çok sıcak oluyor, turistin de otellerden çıkması gerekiyor. Tabi doğal olarak 40- 50 derecelik sıcaklarda havuz başında ve deniz kenarında olmak istiyor turistler. Şimdi bu projeyle gün battıktan sonra geceleri gezebilecekleri ortamı yaratmış olacağız. Turistler otellerinden ayrılarak şehir merkezlerinde gezecek. Bunu turistlerin cazibe noktalarını seçmesini ve gelecek potansiyel turistlere bu potansiyeli aktarmaları ve tanıtmalarını hem de şehirdeki esnafın, taksicinin, diğer sektör paydaşlarının turizm gelirlerinden faydalanmaları sağlamak için yapıyoruz. Bu projeyi, arkeolojik kentlerde aydınlatmayla geceleri de gezmelerini sağlamak için tüm Anadolu’ya yaymaya karar verdik."

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31 Mart’taki mahalli idareler seçiminde belediye başkan adaylarının kampanyalarına başladığını anlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Adaylar karşınıza geldiği zaman turizmle ilgili planlarını sorun. Şehriniz için, ilçeniz için ne tür planları olduğunu turizm master planlarının olup olmadığını sorun. Türkiye’de en çok turizm geliri elde ettiğimiz şehir Antalya, en çok yolcu aldığımız şehirlerden biri de İstanbul. Ben soruyorum, Antalya’nın turizm master planı var mı? Ben soruyorum da siz soruyor musunuz? Gelen belediye başkan adayına bunu soracaksınız. Turizmden uzun vadeli bir gelir elde etmek istiyorsak, turizmi getirdiğimiz yerde pozisyonumuzu koruyup üstüne koyarak devam etmek istiyorsak, plan dahilinde yapılması lazım. Biz, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bütün büyükşehir belediyelerine ’Lütfen ilinizdeki turizm master planlarını bize gönderin, biz üzerinde çalışalım, gerekli düzeltmeleri yapalım’ diye yazı yazmaya başladık. Çoğunun olmadığını biliyoruz. Sadece farkındalık yaratıp artık başlamaları gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.