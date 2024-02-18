Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Türk dizilerini 750 milyon kişi izliyor

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Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 74. Uluslararası Berlin Film Festivali kapsamında önemli kültürel görüşmeler gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, yerli film ve dizi sektörünü cesaretlendiren bilgiler paylaştı.

Yerli yapımların dünyada Türkiye’ye olan ilginin artmasını sağladığını belirten Mumcu açıklamalarını şeyle sürdürdü:

“Daha önce Berlinale’de büyük ödül olan Altın Ayı dahil birçok ödül kazanmıştık. Bakanlığımız destekli sinema filmleri Berlin, Cannes, Venedik, Toronto, Tokyo gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde yer alarak Türk sinemasının ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Biz de bunu çok önemsiyoruz ve hem film üretiminin hem de uluslararası temsiliyetin artırılması için desteklerimizi sürdürüyoruz. Sinemacılarımızın ortak yapım ve diğer işbirliği görüşmelerine ev sahipliği yapıyoruz. Bu görüşmeler yeni ortak yapımların ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi için çok önemli. Ayrıca burada filmlerimizin yurt dışı satışı gerçekleşiyor ve bu da bizim için çok önemli. Dizilerimiz bugün Amerika’dan Rusya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar dünya genelinde 170’ten fazla ülkede yayımlanıyor ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaşıyor. Türk dizi-film sektörü ihracatta dünyada ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türk dizileri satıldığı bölgelerde Türkiye’nin, Türk kültürünün tanıtılması anlamında büyük bir etkiye sahip.”

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"DİZİ VE TV İÇERİK FUARI DÜZENLEYECEĞİZ"

“İnşallah 2025 yılında İstanbul’da bir dizi ve TV içerik fuarı düzenleyeceğiz. Bu organizasyonun alanındaki en önemli etkinliklerden birisi olacağını düşünüyoruz.” diyen Mumcu, önümüzde dönemde çok sayıda dış yapımı da Türkiye’de ağırlayacaklarını söyledi.

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Temasları kapsamında yabancı yapımcıların Türkiye’de film yapma isteklerini yakından gördüğünü kaydeden Mumcu, “300’e varan güneşli gün sayısı, çeşitli çekim mekanları, rekabetçi fiyat avantajı, gelişmiş teknik altyapısı, tecrübeli ve nitelikli işgücü ve teşvik sistemiyle film yapımcılarına çok önemli avantajlar sunuyor. Biz de bu avantajların yanında ülkemizin rekabet gücünü artırmak amacıyla ülkemizde film çekecek olan yabancı film yapımcılarının Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadarını iade alabileceği 'Yabancı Film Yapım Desteği'ni hayata geçirdik." dedi.

Guy Ritchie, Jason Statham, Hugh Grant, Josh Hartnett, Henry Cavill, Salman Khan gibi dünya starlarının yer aldığı çok önemli yapımların Türkiye’de çekildiğine dikkati çeken Mumcu, “Çok sayıda Hollywood filmi çekimlerini ülkemizde gerçekleştirmek istiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde çok sayıda yapımı Türkiye’de ağırlayacağız.” diye konuştu.