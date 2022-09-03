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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden Kız Kulesi'yle ilgili açıklama

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#Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü#Kız Kulesi#Restorasyon
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden Kız Kulesiyle ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 22:23

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi restorasyonuyla alakalı sosyal medyadan paylaşılan video ve fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler tüm halkımızla paylaşılmaktadır" denildi.

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

1940’lı yıllarda Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrolünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir.

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#Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü#Kız Kulesi#Restorasyon

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