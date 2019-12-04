Kült ne demek? Kült nedir ve ne için kullanılır? Kült TDK Sözlük anlamı

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Kült sözcüğü popüler kültürde birçok anlamda kullanılmaktadır. Genellikle klasik sanat eserleri için kullanılan bu sözcük, değerli eserleri temsil eder. Köklü, sanat değeri yüksek film ve edebiyat eserlerini ifade eder. Ancak sözcüğün kökenlerine inildiğinde bu anlamın çok dışında kullanıldığı görülmektedir.

KÜLT SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ

Kült sözcüğü, eski kültürlerde dini inanışlarla alakalıdır. Buna göre kült, dini inanışlardan kaynaklanan, kutsal kabul edilen değerleri ifade eder. Örneğin eski Türk toplumlarında demir, ağaç, ateş gibi objeler birer külttür. Bunların insanları kötülüklerden koruduğuna inanılır. Tanrı tarafından insanlara bahşedilen değerli varlıklar olduğunu düşünülür.

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​​​​​​​Bu nesnelere atfedilen kutsallık, insanların onları çok değerli bulmasına neden olur. Günümüzde bazı sanat eserleri için kült ifadesinin kullanılması, bu değere bina edilmektedir.