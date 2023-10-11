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Kült filmler bu

Güncelleme Tarihi:

#Cemalettin Kömürcü#The Godfather#Joker
Kült filmler bu
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

The Godfather’dan Joker’e, Batman’den Gladyatör’e, Game of Thrones’tan Rocky’e kadar 18 kült sinema film müziğinin orkestra, dans, ışık, video görselleriyle harmanlandığı büyük bir sahne gösterisi, 13 Ekim’de sanatseverlerle buluşacak.

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Tüm dünyada ilgi gören filmlerin müziklerinin özgün dans koreografisi ve senfoni orkestrası eşliğinde sahneleneceği “Film On The Stage” gösterisi, 13 Ekim’de Ankara’da seyirciyle buluşacak. Netsanat Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü’nün yapımcılığını üstlendiği prodüksiyonda, şef Musa Göçmen eşliğindeki 40 kişilik senfoni orkestrası ile 13 dansçı ve üç opera sanatçısı TED ATA Sahne’de performans sergileyecek.

Kült filmler bu

Gladyatör - Joker - Baba

80 KİŞİLİK ESERİN MİMARLARI

Dans koreografilerini Galip Emre’nin, kostüm tasarımını Gökçe Şener’in, ışık tasarımını Mustafa Bal’ın üstlendiği gösterinin yönetmenliğini ise Ersin Ayhan yapıyor. Müziklerin bir kısmını ise Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören seslendirecek. 80 kişilik kadro ile sekiz aylık bir çalışmanın sonucu ortaya çıkan 75 dakikalık eserin mimarlarıyla gösterinin genel provasının yapıldığı TED Ata Sahnesi’nde bir araya geldik.

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Kült filmler bu

40 kişilik senfoni orkestrasına, 13 dansçı ve üç opera sanatçısı eşlik edecek.

Eserin yapımcısı Cemalettin Kömürcü proje hakkında şunları söyledi:

MÜZİK ZİYAFETİ VE GÖRSEL ŞOV

“Proje, kişisel bir hayalimizden ortaya çıktı. Çok uzun yıllar yurtdışında film müzikleri konserlerine gittim. Her gittiğimde de aslında hep bunu hayal ediyordum. Bu eserimizde pek çok sürprizlerimiz var. İzleyici çok keyifli vakit geçirecek. Muazzam bir müzik ziyafeti ve görsel şovla karşı karşıya kalacak. Işığıyla, dansıyla, orkestrasıyla yaklaşık sekiz aydır çalıştığımız bir etkinlik. Hem Türkiye’de hem de dünyada bir ilk olacak.”

Kült filmler bu

Cemalettin Kömürcü

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DİĞERLERİNDEN FARKLI OLSUN İSTEDİK

Orkestra Şefi Musa Göçmen: “Film müzikleri konserleri sık yapılıyor. Ama bu başka olsun istedik. Mesela ‘Eye of The Tiger’ çalınmıyor bu konserlerde. Joker’de Frank Sinatra’nın muhteşem şarkıları var. Bunlara baktığımızda dedik ki ‘Tamam böyle bir şey olsun’. Ama içinde dans, drama ve başka bir görselle anlatalım bu sefer film müziklerini. Farklı bir deneyim yaşatalım istedik.”

Kült filmler bu

Musa Göçmen

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#Cemalettin Kömürcü#The Godfather#Joker

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