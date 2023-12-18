KullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§ takla atÄ±nca 23 yaÅŸÄ±ndaki Sudenur hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Kaza, sabah saatlerinde Ã‡aycuma ilÃ§esi Saltukova beldesi GÃ¶Ã§eler kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana geldi. Sudenur Garip yÃ¶netimindeki 67 ZT 207 plakalÄ± otomobil, kontrolden Ã§Ä±karak takla attÄ±. Ä°hbarla bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da ekip gÃ¶nderildi. Ä°ncelemede, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Garip'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Filyos beldesindeki bir restoranÄ±n sorumlusu olarak Ã§alÄ±ÅŸan Garip'in cenazesi, Ã‡aycuma Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â