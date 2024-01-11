Kulak kopartan köpek saldırısına... 5 yıl sonra dava açtı

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İddiaya göre, o sırada Gökhan Beder tasmasını ani ve sert bir şekilde çekince de saldırganlaşarak Denise Mora’nın kulağını koparttı. Çığlıklarla kopan kulağını bulmaya çalışan Denise Morra’ya çevre sakinleri yardım etti. Kulağı buz içine konulan Denise Morra çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Üç kez yapılan ameliyat sonrası estetik dikişlerle kopan kulağı dikilen Denise Morra, fiziksel ve psikolojik olarak büyük yıkım yaşadı.

Yaşanan olayın ardından köpeği gezintiye çıkaran Gökhan Beder’in müvekkilinden özür dahi dilemediğini ve sağlık durumuyla alakalı hiçbir şekilde iletişime geçmediğini dava dilekçesinde belirten Denise Morra’nın avukatı Haldun Ergun, özetle şu ifadeleri kullandı:

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‘KULAĞINI GİZLEMEK ZORUNDA KALIYOR’

“Gökhan Beder, yaşanan bu olayla ilgili müvekkili suçlamıştır. Gökhan Beder, olay günü saldırgan bir tutuma sahip olan köpeğini gerekli tedbirleri almadan ve ağızlık dahi takmadan gezdirmiş ve müvekkilin kulağının kopmasına sebebiyet vermiştir. Müvekkil bugüne kadar defalarca kez ameliyat olmuş, ruhsal olarak oldukça zedelenmiştir. Müvekkil, halen kesin bir şekilde tedavi olamamıştır. Kulağında duyma problemleri devam etmektedir. Bu olay sebebiyle iş hayatına ara veren müvekkil, iş görmezlik raporu almış, mimarlık mesleğini yapamayarak elde edeceği kazançtan mahrum kalmıştır. Vücudunda oluşan kalıcı hasar nedeniyle günlük hayatını dahi sürdürmekte zorluk yaşayan müvekkil, sosyal yaşamında da yalnızlığa sürüklenmiş, sürekli kulağını gizlemek zorunda kalmıştır. Gökhan Beder’in gözetiminde olan köpeğin kulağını koparması sonucu zarar gören müvekkilin zararının telafisi için 4 bin lira maddi, 200 bin lira da manevi tazminatın faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz.”