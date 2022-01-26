Küfürle suçladığı çalışma arkadaşını çekiçle ağır yaraladı

Haberin Devamı

Olay, 21 Ocak günü saat 08.00 sıralarında Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde TIR dorsesi üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın yöneticisi, kaynak işlerinin hızlı bitirilmesi için uyardı. Bunun üzerine kaynakçı Mahmut Eser, iddiaya göre küfredip çalışma arkadaşlarına kızdı. Yaklaşık 3 hafta önce iş başı yapan Emre K. karşılık verdi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emre K., elindeki çekiçle Eser’in başına vurdu. Eser, aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut Eser, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Emre K. ise fabrikaya gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Emniyete götürülen Emre K. ifadesinde, "Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle başına vurdum" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mahmut Eser’in ise entübe edildiği, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.