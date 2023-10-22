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Küfreden eşini bacağından bıçaklayan kadın adliyede

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#Bursa#İnegöl#Eşini Bıçaklayan Kadın
Küfreden eşini bacağından bıçaklayan kadın adliyede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 14:43

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartışma sırasında küfrettiği iddiasıyla eşi Birol D.'yi (48) bacağından bıçaklayan Gönül D. (52), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Yenice Mahallesi, Demirsoy Sokak’ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Gönül D. ile eşi Birol D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Gönül D., tartışma sırasında annesine küfreden kocasını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla bacağından yaraladı.

Küfreden eşini bacağından bıçaklayan kadın adliyede

Birol D. kanlar içinde kalırken, Gönül D. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendisini ihbar etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Birol D., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polise teslim olan Gönül D. ise polis merkezine götürüldü. Birol D. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gönül D. ise adliyeye sevk edildi.

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#Bursa#İnegöl#Eşini Bıçaklayan Kadın

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