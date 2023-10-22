Küfreden eşini bacağından bıçaklayan kadın adliyede

Haberin Devamı

Olay, saat 00.30 sıralarında Yenice Mahallesi, Demirsoy Sokak’ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Gönül D. ile eşi Birol D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Gönül D., tartışma sırasında annesine küfreden kocasını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla bacağından yaraladı.

Birol D. kanlar içinde kalırken, Gönül D. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendisini ihbar etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Birol D., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polise teslim olan Gönül D. ise polis merkezine götürüldü. Birol D. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gönül D. ise adliyeye sevk edildi.