Kuduzda riskimiz yüksek

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Bugün Dünya Kuduz Günü. Ancak Türkiye, Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Center for Disease Control and Prevention - CDC), Türkiye’de sokak köpeklerinin fazlalığı nedeniyle Türkiye’nin yüksek riskli olduğunu belirtiyor ve buraya seyahat edecek vatandaşlarının kuduz aşısı olmalarının iyi olabileceği yönünde uyarıyor. Geçen yıl Bitlis’te 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, bu yıl ise Şanlıurfa’da 28 yaşındaki mimar Lütfü Seray, kuduz köpeğin ısırması sonucu acı şekilde hayatlarını kaybetti.

LİSTEDE 109 ÜLKE YER ALDI

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Anabilim Dalı öğretim üyesiDoç. Dr. Buket Ertürk Şengel, “Kuduza yakalanma ihtimali olan hayvanların en üst sırasında yüzde 43.3 oranıyla köpekler yer almaktadır. Birçok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye’de köpekler sokaklarda serbestçe dolaşabilmektedir. Bu faktörler bir arada değerlendirildiğinde ülkemiz kuduz açısından oldukça riskli durumdadır. CDC tarafından yayınlanan listede Türkiye ile birlikte toplam 109 ülke kuduz açısından yüksek riskli olarak kabul ediliyor. Bu ülkeler içinde Afganistan, Bangladeş, Çad, Nijer, Kuzey Kore, Kenya, Umman, Yemen gibi ülkeler yer alıyor” dedi.