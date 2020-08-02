Kuduz aşısını kim buldu ve icat etti? Kuduz aşısı ne zaman bulundu

Mikroskopla bile zor görülen kuduz virüsü 1882 yılında keşfedildi. Ardından kuduz virüsü enjekte edilmiş bir tavşanın omuriliğinden elde edilen aşı ile beraber kuduzun çaresi bulundu. Özellikle baş ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler ile ortaya çıkan kuduz virüsü, günümüzde hala var olmakta ve kuduz aşısı üzerinden arındırılmaktadır.

Kuduz Aşısını Kim Buldu?

Kuduz virüsü taşıyan Köpek veya yarasaların ısırması ile beraber insanlar kuduz virüsüne maruz kalabilmektedir. Ancak elde edilmiş olan kuduz virüsüne karşı kuduz aşısı ile beraber, verilen doz üzerinden bu hastalıktan kurtulmak mümkün. Fransız kimyacı ve mikrobiyoloji bilim kurucusu olarak öne çıkan Louis Pasteur, 1882 yılında kuduz virüsünü bulması ile beraber aynı şekilde kuduz aşısını buldu.

Kuduz Aşısı Ne Zaman Bulundu?

Kuduz aşısı 1882 yılında yapılan laboratuvardaki çalışmalar neticesinde Luis Pasteur tarafından bulundu. Aynı zamanda mikroskopla dahi görülmeyen kuduz virüsünün tespit eden Luis Pasteur, daha sonra tavşanı enjekte edilen kuduz virüsü ile beraber, tavşan omuriliği üzerinden tedavi yöntemini keşfetti. Böylece kuduz virüsüne maruz kalmış köpek ve yarasanın saldırısına uğrayan pek çok kişi bu sorundan kurtulmaktadır.