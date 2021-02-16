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Gündem
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de panik! 3 polis fenalaştı

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Küçükçekmece'de panik! 3 polis fenalaştı
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde madde inceleyen 3 polis memuru etkilendi. Fenalaşan, polis memurları hastaneye kaldırılırken olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece’de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde madde inceleyen 3 polis memuru fenalaştı. Polislere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Küçükçekmecede panik 3 polis fenalaştı

Ayrıca Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tedbir amaçlı AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Maddeden etkilenen polisler Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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