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Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 11.04.2020 - 14:51,Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de hareketli dakikalar

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İstanbul Küçükçekmece'de sokağa çıkan grup, polisin uyarılarına tepki gösterince hareketli anlar yaşandı Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alındı.

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  • Küçükçekmecede hareketli dakikalar: 6 gözaltı
  • Küçükçekmecede hareketli dakikalar: 6 gözaltı
  • Küçükçekmecede hareketli dakikalar: 6 gözaltı
  • Küçükçekmecede hareketli dakikalar: 6 gözaltı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay saat 13.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu.

Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. 

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