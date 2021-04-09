Küçükçekmece Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Küçükçekmece'nin ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu, bir adres mektup ve benzeri bir şey gönderirken gerekli olan harf veya basamaklardan oluşan bir koddur. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de kullanılabilmektedir. Küçükçekmece posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Küçükçekmece'nin ve mahallelerinin posta kodları nedir? İşte, tüm detaylar.
Posta kodu, her ülkenin, her ilin, her ilçenin ve her mahalle için belirlidir ve onlara özeldir. Türkiye' de posta kodları beş hanelidir. Rakamlardan oluşmaktadırlar.
Küçükçekmece Posta Kodu Kaçtır?
Türkiye'nin İstanbul ilinin bir ilçesi olan Küçükçekmece Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Bu ilçenin ve mahallerinin de kendine ait olan posta kodları bulunmaktadır. Hepsi 5 haneli rakamlardan oluşmaktadır. Küçükçekmece İlçesinin posta kodu 34307'dir.
İstanbul'un İlçesi Küçükçekmece'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları
Küçükçekmece ilçesinin posta kodu 34307'dir. Bu ilçenin mahallerinin de posta kodları bulunmaktadır. Bu mahalleler ve posta kodları şu şekildedir:
Atakent Mahallesi34307
Atatürk Mahallesi: 34307
Mehmet Akif Mahallesi: 34307
Küçükçekmece › Halkalı: 34303
Halkalı Merkez Mahallesi: 34303
İstasyon Mahallesi: 34303
Yarımburgaz Mahallesi: 34303
Küçükçekmece › Küçükçekmece: 34290
Cennet Mahallesi: 34290
Cumhuriyet Mahallesi: 34290
Fatih Mahallesi: 34290
Kanarya Mahallesi: 34290
Yeni Mahallesi: 34290
Küçükçekmece › Sefaköy: 34295
Beşyol Mahallesi: 34295
Fevzi Çakmak Mahallesi: 34295
Gültepe Mahallesi: 34295
İnönü Mahallesi: 34295
Kartaltepe Mahallesi: 34295
Kemalpaşa Mahallesi: 34295
Söğütlüçeşme Mahallesi: 34295
Sultanmurat Mahallesi: 34295
Tevfikbey Mahallesi: 34295
Yeşilova Mahallesi: 34295 mahallerinin kodları bu şekilde numaralandırılmıştır.
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