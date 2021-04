Küçükçekmece Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Küçükçekmece'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu, her ülkenin, her ilin, her ilçenin ve her mahalle için belirlidir ve onlara özeldir. Türkiye' de posta kodları beş hanelidir. Rakamlardan oluşmaktadırlar.

Küçükçekmece Posta Kodu Kaçtır?

Türkiye'nin İstanbul ilinin bir ilçesi olan Küçükçekmece Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Bu ilçenin ve mahallerinin de kendine ait olan posta kodları bulunmaktadır. Hepsi 5 haneli rakamlardan oluşmaktadır. Küçükçekmece İlçesinin posta kodu 34307'dir.

İstanbul'un İlçesi Küçükçekmece'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları

Küçükçekmece ilçesinin posta kodu 34307'dir. Bu ilçenin mahallerinin de posta kodları bulunmaktadır. Bu mahalleler ve posta kodları şu şekildedir:

Atakent Mahallesi34307

Atatürk Mahallesi: 34307

Mehmet Akif Mahallesi: 34307

Küçükçekmece › Halkalı: 34303

Halkalı Merkez Mahallesi: 34303

İstasyon Mahallesi: 34303

Yarımburgaz Mahallesi: 34303

Küçükçekmece › Küçükçekmece: 34290

Cennet Mahallesi: 34290

Cumhuriyet Mahallesi: 34290

Fatih Mahallesi: 34290

Kanarya Mahallesi: 34290

Yeni Mahallesi: 34290

Küçükçekmece › Sefaköy: 34295

Beşyol Mahallesi: 34295

Fevzi Çakmak Mahallesi: 34295

Gültepe Mahallesi: 34295

İnönü Mahallesi: 34295

Kartaltepe Mahallesi: 34295

Kemalpaşa Mahallesi: 34295

Söğütlüçeşme Mahallesi: 34295

Sultanmurat Mahallesi: 34295

Tevfikbey Mahallesi: 34295

Yeşilova Mahallesi: 34295 mahallerinin kodları bu şekilde numaralandırılmıştır.

