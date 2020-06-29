Küçükçekmece Gölü’nde binlerce balık kıyıya vurdu... Katliam

İstanbul Küçükçekmece Gölü’nde önceki gün sabah saatlerinde balık ölümleri meydana geldi. Gölün Avcılar tarafında kalan kıyı şeridinde görülen toplu balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Bazı vatandaşlar göldeki balık ölümlerini cep telefonları ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Balık ölümlerinin artması ve gelen şikâyetler üzerine göle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı kıyı temizleme ekipleri sevk edildi. Ekipler göl kenarında ölü balıkları uzun saplı filelerle topladı.

‘HER SENE AYNI OLAY YAŞANIYOR’

Mahalle sakinlerinden Mutlu Yağcı, “Her sene aynı şey, bu sene biraz daha artmış gibi gördüm ben. Yazık hayvanlara, çevredeki fabrikalardan atık atılmış olabilir. Yaz ayında zaten kokuyordu bu göl, ölümlerle birlikte koku daha da arttı” dedi.

Bir diğer mahalle sakini Şaban Üzümcü ise “Son bir ayda acayip bir koku, pislik, gölün renginde değişim vardı. Üstüne şimdi balık ölümleri oldu. Her sene olan bir olay aslında ama bu sene çok daha fazla oldu. Tedirginiz sonuçta ileride su artıma tesisi var buradan arıtılan su bizim evimize giriyor. Çevredeki fabrikalardan atık atılmış olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

‘NEDENİ ATIK SULAR’

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, balık ölümleriyle ilgili şunları söyledi: “Bu gölde balık ölümleri geçen sene de görülmüştü. Göle karışan atıklar, sudaki oksijen seviyesini çok düşürüyor. Uzun süredir bırakılan atık sular nedeniyle göl suyu 4’üncü sınıf kalitede bir suya dönüştü. Gölün halk sağlığını tehdit etmesi önlenmeli. Balık ölümleri sudaki kirlilik seviyesinin arttığını, oksijen seviyesinin azaldığını ortaya koyuyor. Bu durumda atık sular göldeki ekolojik dengenin bozulmasının ve kirlilik artışının temel nedeni olarak görülebilir. Ancak bunun yaz aylarında ortaya çıkması sıcaklık artışı ve güneş etkisinin de önemli olduğunu gösteriyor.”