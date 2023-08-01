Küçükaşçı’ya son görev

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İslam tarihine ilişkin önemli çalışmaları olan, 2015-2019 yılları arasında Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı da yapan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı 59 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Küçükaşçı için dün Eyüp Sultan Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Yalova Valisi Muammer Erel, AK Parti eski Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ve tarihçi Murat Bardakçı ile siyaset ve akademi dünyasından birçok kişi katıldı. Prof. Dr. Küçükaşçı’nın cenazesi Eyüpsultan’daki Mihrişah Sultan Haziresi’ne defnedildi.