Küçük Kırmızı Kuş’un hikâyesi

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İlkokul döneminden beri okumaya ve yazmaya hep meraklıymış. Sosyal Bilimler lisesinde bu merakını profesyonel bir ilgiye dönüştürmeyi başarmış. Yalnız bir kadının mücadelesini anlattığı “Küçük Kırmızı Kuş” adlı kitabı da bu yoğun ilginin bir meyvesi olarak geçtiğimiz ay basıldı. Roman, ölen yakın arkadaşının çocuğunu evlat edinen yayınevi sahibi Alçin adlı bir kadının hayat mücadelesini anlatıyor. Genç yazar yazma hevesini ise şöyle anlatıyor: “Yazarak sanki iç dünyama ayna tutuyormuş gibi hissediyorum. Üzüldüğüm, umutsuzluğa kapıldığım zamanlarda ya da sinirli olduğumda yazıyorum. Böyle zamanlarda daha iyi işler çıkarıyorum. Umarım ilerde daha geniş kitlelere ulaşabilirim.”