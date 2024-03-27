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Küçük çocuğun evdeki davranışlarıyla ortaya çıktı! Kreşte çocuklara şiddet: İterek yere düşürdü

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#Kreş#Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 13:20

Aydın’ın Efeler ilçesinde yer alan özel bir kreşte çocuklara uygulanan şiddet pes dedirtti. Kreş görevlilerinin çocukları iterek yere düşürdüğü, uygunsuz sert davranışlarda bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay yaklaşık 4 ay önce Aydın Özel Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kreşte grup sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilen öğretmen A.Ç. ve çocuk bakıcısı B.G.'nin çocuklara sert tutum ve davranışlarda bulunarak şiddet uyguladığı iddia edildi.

Küçük çocuğun evdeki davranışlarıyla ortaya çıktı Kreşte çocuklara şiddet: İterek yere düşürdü

EVDE OYUN OYNARKEN ŞİDDET GÖRDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kreşe bırakılan çocukların evde oyun oynarken farklı davranışlar sergilemesi üzerine aileler durumdan şüphelendi. Aileler çocukları ile pedagog eşliğinde görüştüklerinde, çocukların kreşteki görevlilerin uygun olmayan davranışlarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler kreş hakkında savcılığa giderek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

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Küçük çocuğun evdeki davranışlarıyla ortaya çıktı Kreşte çocuklara şiddet: İterek yere düşürdü

ÇOCUKLARA UYGULANAN ŞİDDET GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde kreş görevlilerinin ortak alanda çocukları eliyle iterek yere düşürdükleri, uygunsuz ve sert davranışlarda bulundukları görülüyor.

Küçük çocuğun evdeki davranışlarıyla ortaya çıktı Kreşte çocuklara şiddet: İterek yere düşürdü

KREŞE ON ASGARİ ÜCRET TUTARINDA YAPTIRIM UYGULANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konu ile ilgili olarak yaptığı incelemelerde, gerçekleştirilen sert tutum ve davranışları kamera kaydı ile tespit ederek, kuruma on asgari ücret tutarında yaklaşık 114 bin TL cezai yaptırım uyguladığı öğrenildi.

Küçük çocuğun evdeki davranışlarıyla ortaya çıktı Kreşte çocuklara şiddet: İterek yere düşürdü

Olayın duyulmasının ardından kreşin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yaşanan olay yüzünden üzgün olunduğu ve sorumlu kişilerin kreşle ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

Küçük çocuğun evdeki davranışlarıyla ortaya çıktı Kreşte çocuklara şiddet: İterek yere düşürdü

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#Kreş#Şiddet#Darp

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