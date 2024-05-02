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Küçük çocuğun ayağına saplanan dirgeni itfaiye ekipleri çıkardı

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#Burdur#Dirgen#Bucak
Küçük çocuğun ayağına saplanan dirgeni itfaiye ekipleri çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 09:39

Burdur'un Bucak ilçesinde oynadığı demir dirgenin ayağına saplandığı 8 yaşındaki O.T. yaralandı. Dirgenin itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmasının ardından hastaneye götürülen O.T. tedaviye alındı.

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Barbaros Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oynayan 8 yaşındaki O.T.'nin elinden düşürdüğü demir dirgen, sol ayağına saplandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ayağa saplanan demir dirgen Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından kesildi.

Küçük çocuğun ayağına saplanan dirgeni itfaiye ekipleri çıkardı

Demir parçasıyla birlikte Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen O.T. ameliyata alındı. Ayağındaki demir parçası çıkarılan O.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Küçük çocuğun ayağına saplanan dirgeni itfaiye ekipleri çıkardı

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#Burdur#Dirgen#Bucak

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