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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Kucağında çocuğuyla D-100 karayolunda araç kullandı

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Kucağında çocuğuyla D-100 karayolunda araç kullandı
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D-100 karayolu Ankara istikametinde kaydedilen görüntü pes dedirtti. Bir kişi, otomobiliyle seyir halindeyken kucağına aldığı çocuğuna direksiyonu tutturdu. O anları bir vatandaş dakika dakika kaydetti.

D-100 karayolu Kaynarca mevki Ankara istikametinde kaydedilen görüntüde, otomobil sürücüsü seyir halindeyken kucağına aldığı çocuğa direksiyonu tutturdu. Bir süre yoluna o şekilde devam eden sürücü faciaya davetiye çıkartırken o anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

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