KucaÄŸÄ±nda bebeÄŸi olan kadÄ±na bÄ±Ã§akla saldÄ±rÄ±p telefonunu gasbetti

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Olay, dÃ¼n saat 19.30 sÄ±ralarÄ±nda Aratol Ä°stiklal Mahallesi'ndeki 2 katÄ± binanÄ±n giriÅŸ katÄ±nda meydana geldi. Dudu Altan, kucaÄŸÄ±nda oÄŸlu Alperen ile eÅŸya almak iÃ§in balkona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada elinde bÄ±Ã§ak bulunan F.E.'nin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

KadÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kÄ±p, iÃ§eri itekleyen F.E., tekme ve yumrukla darbedip, bÄ±Ã§akla yaraladÄ±ktan sonra cep telefonunu gasbederek kaÃ§tÄ±. Altan'Ä±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ± Ã¼zerine komÅŸularÄ± yardÄ±ma koÅŸtu.

Ä°hbarla adrese polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. BÄ±Ã§ak darbesiyle elinden, yumruk ile de yÃ¼zÃ¼nden yaralanan Altan, ambulansla Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lÄ±p, tedavi sonrasÄ±nda taburcu oldu.

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'BEN SALDIRMADIM KÄ°'

Evde parmak izi incelemesinde bulunan polis, Ã§evredeki gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± da tek tek izleyerek, saldÄ±rganÄ± ve adresini belirledi. F.E. Ã‡erdiÄŸin Mahallesi'ndeki evine yapÄ±lan operasyon ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã‡alÄ±nan telefon bulunamazken, hastaneye saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ne getirilen F.E., gazetecilere, "Ben saldÄ±rmadÄ±m ki aÄŸabeyciÄŸim. Telefonu da ben almadÄ±m. Åžimdi gidince kamere gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere Ã§Ä±kacak" dedi. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â

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