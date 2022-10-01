Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kubrick sergisi İstanbul’da

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Kapsamı#Stanley Kubrick#Atlas Sineması
Kubrick sergisi İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:00

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Kapsamı’nda dün, dünyaca ünlü yönetmen Stanley Kubrick sergisinin tanıtım toplantısı yapıldı. Atlas Sineması İstanbul Sinema Müzesi’nde düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Stanley Kubrick’in kızı Katharina Kubrick ve filmlerinin prodüktörü Jan Harlan katıldı.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da toplantıda yer aldı. 

Kubrick sergisi İstanbul’da

EN ÖNEMLİ SERGİ

Sergiyi gezen Bakan Ersoy,“Ben göreve atandıktan sonra yaptığım ilk çalışmalardan biri, Atlas Sineması. Türkiye’nin yıllardır ihtiyacı olan ilk sinema müzesinin, İstanbul Sinema Müzesi olarak burada vücut bulması sağlandı. Üç haftalık Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ndeki en önemli sergimiz bu. Stanley Kubrick Sergileri açısından, toplam 19 filmin en detaylı dökümasyonları sergilendi. Bu serginin rotasında Türkiye yoktu, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne denk gelecek şekilde, serginin rotası değiştirildi” dedi.

Haberin Devamı

Kubrick sergisi İstanbul’da

‘ANILARIMI CANLANDIRIYOR’

Stanley Kubrick’in kızı Katharina Kubrick ise, “Ben babamın filmlerinde çalıştım. Her film hayatımın bir kısmını temsil ediyor ve sergiyi, fotoğrafları görünce, buradaki her materyal bana anılarımı canlandırıyor” ifadelerini kullandı.

5 AY İSTANBUL’DA

- Dünden itibaren sanatseverlerle buluşan sergide, filmlerine ait 900 parça kıyafet, not, fotoğraf gibi materyaller sergilenecek. 2023 yılı Mart ayına kadar İstanbul Sinema Müzesi’nde devam edecek serginin, bilet fiyatları yetişkin 80 TL, öğrenci 60 TL. Sergide Kubrick’in ilk çektiği fotoğraflar, Eyes Wide Shut, The Shining, Full Metal Jacket gibi filmlerinde kullanılan senaryo, kıyafetler, yönetmenin aldığı notlar gibi belgeler de yer alıyor. Yılın çeşitli zamanlarında çeşitli ülkelerde sergilenen Stanley Kubrick Sergisi ilk defa Türkiye’de yapılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Kapsamı#Stanley Kubrick#Atlas Sineması

BAKMADAN GEÇME!

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık
Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim

BAKMADAN GEÇME!

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık
Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim