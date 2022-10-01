Kubrick sergisi İstanbul’da

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da toplantıda yer aldı.

EN ÖNEMLİ SERGİ

Sergiyi gezen Bakan Ersoy,“Ben göreve atandıktan sonra yaptığım ilk çalışmalardan biri, Atlas Sineması. Türkiye’nin yıllardır ihtiyacı olan ilk sinema müzesinin, İstanbul Sinema Müzesi olarak burada vücut bulması sağlandı. Üç haftalık Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ndeki en önemli sergimiz bu. Stanley Kubrick Sergileri açısından, toplam 19 filmin en detaylı dökümasyonları sergilendi. Bu serginin rotasında Türkiye yoktu, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne denk gelecek şekilde, serginin rotası değiştirildi” dedi.

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‘ANILARIMI CANLANDIRIYOR’

Stanley Kubrick’in kızı Katharina Kubrick ise, “Ben babamın filmlerinde çalıştım. Her film hayatımın bir kısmını temsil ediyor ve sergiyi, fotoğrafları görünce, buradaki her materyal bana anılarımı canlandırıyor” ifadelerini kullandı.

5 AY İSTANBUL’DA

- Dünden itibaren sanatseverlerle buluşan sergide, filmlerine ait 900 parça kıyafet, not, fotoğraf gibi materyaller sergilenecek. 2023 yılı Mart ayına kadar İstanbul Sinema Müzesi’nde devam edecek serginin, bilet fiyatları yetişkin 80 TL, öğrenci 60 TL. Sergide Kubrick’in ilk çektiği fotoğraflar, Eyes Wide Shut, The Shining, Full Metal Jacket gibi filmlerinde kullanılan senaryo, kıyafetler, yönetmenin aldığı notlar gibi belgeler de yer alıyor. Yılın çeşitli zamanlarında çeşitli ülkelerde sergilenen Stanley Kubrick Sergisi ilk defa Türkiye’de yapılıyor.