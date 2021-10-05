Kuaför ortaklar arasında kavga: 2 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte BionTechte 3. doz kararı Kimlere ne zaman yapılacakİşte BionTech'te 3. doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?#Koronavirüs
Erişim sorunu sonrası büyük şok... ÇakıldıErişim sorunu sonrası büyük şok... Çakıldı!#Facebook
30 yıldır böylesini hatırlamıyorum, belki de Süper Lig tarihinin..."30 yıldır böylesini hatırlamıyorum, belki de Süper Lig tarihinin..."#Süper Lig
Facebooktan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeniFacebook'tan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeni#Sosyal Medya
İşte herkesin merak ettiği o marketİşte herkesin merak ettiği o market!#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Seçim anketleri neyi gösteriyor Sürpriz var mıSeçim anketleri neyi gösteriyor? Sürpriz var mı?#Seçim Anketi
Meteorolojiden çok sayıda kente peş peşe uyarılar Sıcaklık azalıyor, doğuya kar geliyorMeteoroloji'den çok sayıda kente peş peşe uyarılar! Sıcaklık azalıyor, doğuya kar geliyor#Meteoroloji
Bir anda yüzde 84 kazandırdı Piyasalarda Shiba rüzgarıBir anda yüzde 84 kazandırdı! Piyasalarda Shiba rüzgarı#Shiba Inu
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
Oyuncu Bestemsu Özdemir ile şef Yağız İzgül el ele Oyuncu Bestemsu Özdemir ile şef Yağız İzgül el ele#Bestemsu Özdemir
Aklıma ilk düşen soru: Eyvah Mememi kaybedecek miyimAklıma ilk düşen soru: Eyvah! Mememi kaybedecek miyim?#Meme Kanseri
Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini yaptı ve kararını bildirdiFerdi Kadıoğlu milli takım seçimini yaptı ve kararını bildirdi!#Ferdi Kadıoğlu
Orkestra ekibi Bülent Ersoy’u suçlamıştı... İlk açıklama geldiOrkestra ekibi Bülent Ersoy’u suçlamıştı... İlk açıklama geldi!#Bülent ERSOY
Türkiye cazibe merkezi dedi ve... Fuat Oktaydan Biz hazırız mesajı...'Türkiye cazibe merkezi' dedi ve... Fuat Oktay'dan 'Biz hazırız' mesajı...#Fuat Oktay
Gülşen o fotoğrafları yanlışlıkla sildiGülşen o fotoğrafları yanlışlıkla sildi!#Gülşen
HABERLERGündem Haberleri

Kuaför ortaklar arasında kavga: 2 yaralı

#Kuaför#Aydın#Kavga
Kuaför ortaklar arasında kavga: 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kuaför dükkanı işleten 3 ortak arasında para meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kişi bacaklarından yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kuşadası'nda kuaför dükkanı işleten ortaklar A.T. ile B.K. ve M.K., dün, saat 17.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı’ndaki bir kafeteryada buluştu. Kafeteryaya A.T 'nin arkadaşları O.Ç., B.C. ve M.I. da geldi. Bir süre sonra ortaklar arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.T. belinden çıkardığı tabancayı yanında oturan ortakları B.K. ile M.K.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan B.K. ile M.K. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan A.T. ile arkadaşlarının içinde bulunduğu otomobil, Kuşadası- Söke karayolunda önlem alan polis ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kuaför ortaklar arasında kavga: 2 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuaför#Aydın#Kavga