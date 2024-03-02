Kruvaziyer akÄ±nÄ± baÅŸladÄ±: 13 yÄ±l sonra ocak rekoru

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BU yÄ±l kruvaziyerle 2 milyon turist hedefleyen TÃ¼rkiyeâ€™ye ocak ayÄ±nda 7 limana 18 yolcu gemisi yanaÅŸtÄ±. Ä°stanbul ile Samsunâ€™a 4â€™er, Trabzon ile Amasraâ€™ya 3â€™er, KuÅŸadasÄ±â€™na 2, Ä°zmir ile Ã‡anakkaleâ€™ye ise 1â€™er kruvaziyer geldi. Limanlara demirleyen kruvaziyerlerde 19 bin 986 yolcu yer aldÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™ye gelen kruvaziyer ile yolcu sayÄ±sÄ±nda geÃ§en senenin ocak ayÄ±na gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. GeÃ§en yÄ±l ocak ayÄ±nda 12 kruvaziyerle 8 bin 740 yolcu gelirken, 2024â€™Ã¼n ocak ayÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re gemi sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 50, yolcu sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 128 arttÄ±.

EN FAZLA GEMÄ° OCAK 2024â€™TE

Kruvaziyer turizminde TÃ¼rkiye, 13 yÄ±l sonra ocak ayÄ±nda 20 bin yolcu sayÄ±sÄ±na yaklaÅŸarak bir ilki yaÅŸadÄ±. 2011 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye gelen 8 kruvaziyer ve 20 bin 712 yolcunun ardÄ±ndan en fazla yolcunun geldiÄŸi ocak ayÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. 2024 Ocak ayÄ±, 18 gemi sayÄ±sÄ±yla da ocak ayÄ±nda en fazla yolcunun geldiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±. Â Â

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