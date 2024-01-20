×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kruvasan paketlerinden bonzai çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Bonzai#Kruvasan#Adana
Kruvasan paketlerinden bonzai çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 10:44

Adana'da taşıdığı poşetteki kruvasan paketlerine gizlenmiş 300 gram bonzai ile yakalanan Fuat Ç., tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki Adana Otogarı önünde, elinde poşetle yürüyen Fuat Ç.'yi şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurdu. Ekiplerin, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, elinde taşıdığı poşette, 3 kruvasan paketinin içerisine gizlenmiş, toplamda 300 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden şüpheli, adliyeye sevk edildi. Fuat Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bonzai#Kruvasan#Adana

BAKMADAN GEÇME!