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Kritik randevu bugün... Erdoğan ve Özel 16.00’da buluşuyor

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Özgür Özel#Görüşme
Kritik randevu bugün... Erdoğan ve Özel 16.00’da buluşuyor
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel, bugün saat 16.00’da AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. Erdoğan’ın gündeminde yeni anayasa başlığı öne çıkarken, Özel dosyasına dün Taksim’de yaşananları da ekledi.

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İki partinin liderlerini 8 yıl aradan sonra bir araya getirecek randevuda, kulislere göre Erdoğan’ın ağırlıklı gündeminde yeni anayasa başlığı öne çıkarken, Özel’in ise anayasa dışında borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması, belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen kritik projeleri, hayat pahalılığı ve emekli aylıkları, atanamayan öğretmenler, kamuda işe girişlerdeki mülakatlar, Gezi tutukluları gibi kalabalık bir dosyayla görüşmeye gideceği belirtiliyor.

Özel’in Taksim çevresindeki 1 Mayıs kutlamalarında yaşananları da önemli bir başlık olarak dosyasına eklediği vurgulanırken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Hürriyet’e, “Taksim’in engellenmesini de muhtemeldir ki Genel Başkanımız gündeme getirecektir. Hiç olmazsa bundan sonra, 1 Mayıs’ın Taksim’de olması gerektiği gibi kutlanması önemli” dedi.

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Bu arada Özgür Özel, Tayyip Erdoğan ile bugünkü buluşma öncesi dün partisinin önceki genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayıp görüşme çerçevesine dair bilgi verdi.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Özgür Özel#Görüşme

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