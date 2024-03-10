Kritik görüntüler adliyeden çıktı

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AKADEMİSYEN Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin 10 sanıklı davanın 5 gün süren duruşma periyodu tamamlandı. Mahkeme önceki gün gece saatlerinde ara kararlarını açıkladı. Mahkeme, dosyanın tek tutuklu sanığı olan ve ‘Karanlık Nuri’ lakabıyla bilinen sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın tutukluluğunun devamına karar verirken, tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Mustafa Levent Göktaş, Aydın Köstem, Enver Altaylı hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar verdi. Mahkeme tutuksuz sanıklardan Mehmet Narin hakkında yurtdışı çıkış yasağının ise kaldırılmasına hükmetti.

EMNİYET ‘YOK’ DEMİŞTİ

Mahkeme, daha önceki celselerde Hablemitoğlu’nun 14 Aralık 2002’de katıldığı Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Eskişehir’de düzenlediği konferansın görüntülerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden istenilmesine karar vermişti. Faillerin tespit edilmesi konusunda kritik öneme sahip olduğu iddia edilen söz konusu görüntüler ile ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, mahkemeye cevap yazısında “15 Temmuz darbe girişimi sırasında arşivimiz su altında kaldı. Görüntülere ulaşamadık” yanıtını vermişti.

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Yapılan son duruşmada cumhuriyet savcısı, “Konferansa ait görüntü kayıtlarının adli emanetin kayıtlı emanet eşyalar arasında olduğunu” açıkladı. Mahkeme, görüntüleri göndermeyen polisler hakkında suç duyurusu yapılmasına yönelik taleplerin hükümle birlikte değerlendirilmesine de hükmetti.

Şıvgın EVİNDE DİNLENİLECEK

Mahkeme daha önce eski bakanlardan Halil Şıvgın’ın tanık olarak dinlenilmesine karar vermişti. Ancak Şıvgın sağlık sorunu nedeniyle duruşmalara katılmamıştı. Bunun üzerin mahkeme, eski Bakan Şıvgın’ın evinde dinlenilmesine hükmetti. Mahkeme eski FETÖ imamlarından biri olduğu iddia edilen Kemalettin Özdemir’in de tanık olarak dinlenilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.