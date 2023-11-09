Kritik 15 gün! İstanbul’un suyu tükeniyor

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yayınlanan ‘Baraj Doluluk Oranları’na göre, 8 Kasım itibarıyla İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde 16.83 seviyesine indi. İSKİ’nin verilerine göre, bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, günden güne azalan baraj doluluk oranlarını sosyal medya hesabında paylaşarak acilen kesinti ve tasarruf önlemleri alınması gerektiğine dikkat çekti. İstanbul’daki nüfusun olması gerekenden fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Kurnaz, şöyle konuştu:

YAĞMUR YAĞSA BİLE 7 MİLYON KİŞİYE YETER

“İstanbul’daki su miktarı artık idare edilebileceğimiz bir yerde değil. Su kullanımının kişi başı 25 litreyle sınırlandırılabileceği günler gelebilir. Çünkü İstanbul’un yeterince suyu yok. Avrupa Yakası’nda barajlardan alınabilecek su kalmadı. Bu sebeple Avrupa Yakası’na Anadolu Yakası’ndan su takviye ediliyor. İstanbul’un bütün barajlarına ve su toplama havzalarına normal bir şekilde yağmur yağsa ve o alanlar ağzına kadar dolsa bile ancak yaklaşık 7 milyon kişiye yeter. Geri kalan insanlar için dışarıdan su takviyesi gerekecek.

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Eğer İstanbul’a önümüzdeki 15 gün içinde yağmur yağmazsa, yavaş yavaş su kesintileri başlayacak. Yağmur yağmadığı sürece de bu kesintileri yaşamaya devam edeceğiz. Kasım ayının ortasına geliyoruz, doğru dürüst yağmur göremedik. Bu koşullarda İstanbul’da en az 6 ay önce araba ve halı yıkama da yasaklanmalıydı.”

‘MEGA KENT’İN İKİ PROBLEMİ

İstanbul’daki su sorununun oluşmasında iki ana problem olduğunu dile getiren Prof. Dr. Levent Kurnaz, şunları söyledi:

“Bu durumun çözülmesi için İstanbul’dan göç etmemiz gerekiyor. Tabii ki hiç kimse hemen ‘O zaman ben gidiyorum’ diyemez. Ancak artık Anadolu’daki başka şehirlere gitme fırsatları önümüze çıktığında bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü İstanbul’un nüfusu çok fazla ve bu şekilde devam edemez. Diğer problem ise İstanbul’un su toplama havzalarında yapılaşmaların olması. Normalde baraj olması gereken yerlere ev yapıldığı için haliyle su sıkıntısı yaşıyoruz.”

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1 YILDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

İSKİ tarafından 8 Kasım’da yayınlanan ‘Barajların Son 14 Gün İçindeki Doluluk Oranları’ grafiğine göre su seviyesi yüzde 19.89’dan yüzde 16.83’e geriledi. Son 1 yıldaki veriler göz önüne alındığında da Kasım 2023 itibarıyla en düşük doluluk oranının yaşandığı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl kasımda baraj doluluk oranı yüzde 38.9 seviyesindeydi.

‘SUYUMUZ VARMIŞ GİBİ YAŞAMAMALIYIZ’

Su sorununun önüne geçmek için bireysel olarak yapılması gerekenlerin de olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Şu an herkesin birinci görevi su probleminin olduğunu bilmek ve bunu yaymak. Suyumuz varmış gibi yaşamamalıyız. İstanbul’da günde 3 milyon metreküp su harcanıyor. Eğer hepimiz suyu dikkatli ve tasarruflu kullanırsak bu oranı düşürebiliriz” dedi.