Kriminal İnceleme Aracı 'KIRAÇ', Bursa polisine teslim edildi

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Olay yerinde bulunan bulguları daha olay yerindeyken delile dönüştüren ve teknolojik donanımı sayesinde Mobil Olay Yeri Şube Müdürlüğü görevi gören kriminal inceleme aracı KIRAÇ, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Olay yerindeki birçok bulgunun, dakikalar içinde kimyasal ve fiziki incelemeden geçirilebilmesini sağlayan KIRAÇ ile failin kimliği olay yerinde tespit edilebilecek. Böylece şüpheli ve şüphelilerin bilgilerine olay yerinde ulaşan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilgili birimlerle irtibata geçerek yakalama çalışmasına kısa sürede başlanmasını sağlayacak.

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Kent genelinde yaşanabilecek afetler ya da suç mahallerinde bulgu ve kimlik tespiti çalışmalarının hızlanmasında büyük rol oynayacak aracın içerisinde jeneratör, inceleme cihazları, 2 adet dron ve parmak izi bulgularını belirleyen cihaz bulunuyor. Teslim töreninde yapılan tatbikatta cinayet olayını inceleyen ekipler, dron ile delil araması yaptı. Olay yerine yaklaşık 10 metre uzaklıkta, cinayette kullanıldığı düşünülen tabancayı bulan ekipler parmak izi belirlemesi için çalışma başlattı. Emniyet yetkilileri dron destekli delil araması sayesinde, en küçük detayların bile soruşturmaya dahil edilebileceğini ve şüphelilerin kimliğinin kısa sürede belirlenebileceğini belirtti.