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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Krem kutusuna sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

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Krem kutusuna sakladığı uyuşturucuyla yakalandı
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ELAZIĞ'da, yol kontrolleri sırasında durdurulan taksideki kadın müşterinin çantasında bulunan krem kutusunda 178 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ- Bingöl karayolu polis uygulama noktasında yaptıkları uygulama sırasında bir taksiyi durdurdu. Taksideki kadın müşteri C.P.'nin şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı. Aramada, kadının çantasında bulunan krem kutusunda 178 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan C.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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