Kral Charles göreve döndü

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Dün eşi Kraliçe Camilla ile başkent Londra’daki Macmillan Kanser Merkezi’ni ziyaret eden Kral Charles, burada tedavi gören hastalarla sohbet etti. Hastane çıkışında kendisini bekleyen kalabalığa gülerek el sallayan Kral, dinç ve neşeli görünüyordu. 75 yaşındaki Kral’ın, doktorlarından halka açık etkinliklere dönme izni aldıktan sonra, kanser tedavisindeki yenilikler ve erken teşhisin önemi gibi konularda daha aktif olacağı belirtildi. Kemoterapi tedavisi bağışıklık sistemini zayıflattığı için Charles’ın, yalnızca hastalık kapma riskinin düşük olduğu açık hava etkinliklerine katılması bekleniyor.