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Kral Charles göreve döndü

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#İngiltere Kralı 3. Charles#Kral Charles#Macmillan Kanser Merkezi
Kral Charles göreve döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:00

ŞUBAT ayında kanser teşhisi konduğu açıklanan İngiltere Kralı 3. Charles, doktorların izin vermesi üzerine Kraliyet görevlerine geri döndü.

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Dün eşi Kraliçe Camilla ile başkent Londra’daki Macmillan Kanser Merkezi’ni ziyaret eden Kral Charles, burada tedavi gören hastalarla sohbet etti. Hastane çıkışında kendisini bekleyen kalabalığa gülerek el sallayan Kral, dinç ve neşeli görünüyordu. 75 yaşındaki Kral’ın, doktorlarından halka açık etkinliklere dönme izni aldıktan sonra, kanser tedavisindeki yenilikler ve erken teşhisin önemi gibi konularda daha aktif olacağı belirtildi. Kemoterapi tedavisi bağışıklık sistemini zayıflattığı için Charles’ın, yalnızca hastalık kapma riskinin düşük olduğu açık hava etkinliklerine katılması bekleniyor.

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#İngiltere Kralı 3. Charles#Kral Charles#Macmillan Kanser Merkezi

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