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Kraken 29 ülkede göründü! En bulaşıcı varyant

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#COVID#Kraken#DSÖ
Kraken 29 ülkede göründü En bulaşıcı varyant
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 07:00

ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde görülen yeni bir varyant, COVID geri dönüyor endişesi yarattı. Sadece birkaç hafta içinde baskın tür haline gelen “Kraken” lakaplı yeni COVID türü, DSÖ’ye göre şu ana kadar tespit edilen en bulaşıcı alt varyant.

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Omikron’un alt varyantı XBB.1.5 ya da bilinen lakabıyla ‘Kraken’, ABD başta olmak üzere Batı dünyasında paniğe yol açmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) Maria Van Kerkhove, “Özellikle XBB.1.5’in dolaşımdaki diğer alt varyantların yerini hızla aldığı Avrupa’daki bazı ülkelerde ve ABD’nin kuzeydoğusundaki büyüme avantajından endişe duyuyoruz” dedi. Şimdiye kadar 29 ülkede rastlansa da varyantın çok daha fazla ülkede dolaşımda olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Kraken’in ABD’deki vakalardaki oranının bir haftada yüzde 4’ten yüzde 40’a ulaşması yayılma hızı konusunda endişe yaratsa da eski varyantlara göre daha tehlikeli olup olmadığı henüz netleşmedi. DSÖ’nün önümüzdeki günlerde yeni türün ciddiyetine ilişkin bir analiz yayımlaması bekleniyor. ABD’nin kuzeydoğusunu tamamen etkisi altına alan Kraken, İngiltere’de de hızla yayılıyor. Fransa ve diğer ülkelerdeki yayılma ise şu aşamada alarm durumuna geçmeyi gerektirecek seviyede değil.

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AHTAPOT CANAVAR

Yeni varyanta DSÖ henüz, Omikron’da olduğu gibi resmi bir isim vermedi. “Kraken” adı İskandinav mitolojisinde yer alan, ahtapot biçimli efsanevi deniz canavarı düşünülerek bir evrim profesörü tarafından Twitter’da önerildi ve sosyal medyada kabul gördü.

ÇİN’DEN GELENLERE TEST YAPILIYOR

Avrupa ülkeleri bir yandan Kraken’i gözetim altında tutarken diğer yandan da COVID önlemlerini gevşeten Çin’den gelenlere yönelik ortak önlem uygulamaya çalışıyor. Avrupa Birliği, üye ülkelerini Çin’den gelen yolculardan PCR testi talep edilmesi konusunda güçlü şekilde teşvik ediyor. Çin’den AB ülkelerine varışlarda rastgele testler yapılması ve bu ülkeden gelen uçuşlardaki atık suların incelenmesi, üzerinde anlaşılan diğer adımlar arasında.

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