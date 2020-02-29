KPSS 2020/4 sonuçları ne zaman açıklanır? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih atama sonuçlarında gözler ÖSYM'de

ÖSYM ile alınan KPSS 2020/4 tercih sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tercih başvurularını alınan Sağlık Bakanlığı personel alımında, KPSS 2020/4 tercih sonuçları için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan değerlendirme sonuçları kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/4 sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte, o konuyla ilgili detaylar.

KPSS 2020/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS 2020/4 tercih sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 13-19 Aralık tarihinde alınmış ve başvuruların sonuçları 27 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu bilgiler baz alındığında tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.